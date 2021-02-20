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Dünya ABD adeta yığınak yapıyor! 150'den fazla helikopter Türkiye sınırına geliyor
Dünya

ABD adeta yığınak yapıyor! 150'den fazla helikopter Türkiye sınırına geliyor

150’den fazla Amerikan helikopter, İskeçe'de atış eğitim tatbikatlarında kullanılmak için Yunanistan'a getiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 18:41:00 -
ABD adeta yığınak yapıyor! 150'den fazla helikopter Türkiye sınırına geliyor

Yunan-Amerikan kuvvetleri İskeçe’de atış eğitim tatbikatları gerçekleştirecek.

Apache saldırı helikopterleri de dahil olmak üzere toplam 150’den fazla Amerikan helikopteri, Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinde çeşitli tatbikatlara katılmak üzere Dedeağaç’a geliyor.

Önümüzdeki hafta Salı gecesi geç saatlerde ENDURANCE kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan askeri helikopterler, İskeçe Kayalar atış tatbikat alanında Yunanistan’a ait aynı tip helikopterlerle birlikte eğitim tatbikatı gerçekleştirilecek.

Tabii ki ana tatbikat “DEFENDER Europe 2021”, ancak ABD silahlı kuvvetleri Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte İskeçe Kayalar (Petrohori) ve Dedeağaç (Aetos) atış tatbikat alanlarında birden fazla tatbikatlar gerçekleştirecek. Hareket merkez üssü ise Dedeağaç Havalimanı olacak.

ENDURANCE kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan helikopterler ve askeri araçlar:

– 110 adet Black Hawks helikopterleri.

– 25 Apache tipi saldırı helikopteri.

– 10 Chinook ağır nakliye helikopteri.

– İlk defa tanklar ve toplamda 1800’den fazla askeri araç.

 

Kaynak: Birlik Gazetesi

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