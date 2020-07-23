ABD Adalet Bakanlığından 4 Çin vatandaşına "vize sahteciliği" suçlaması

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, vize başvurusu yaparken Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bağlantılarını gizleyen 4 Çin vatandaşına "vize sahteciliği" suçu isnat etti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "4 şahsa, ABD'ye araştırmacı vizesi başvurusu yaparken Çin'in askeri gücü PLA üyesi olduklarını gizledikleri için vize sahteciliği suçu isnat edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu olayın bir "oyun" olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu olay da Çin Komünist Partisinin bizim açık toplumumuzdan yararlanma ve akademik kurumlarımızı sömürme planının bir parçasıdır." denildi.

- Yakalanamayan 4'üncü şahıs Çin'in San Francisco'daki Başkonsolosluğunda

Söz konusu 4 kişiden Xin Wang'ın 7 Haziran'da, Chen Song ve Kaikai Zhao'nun da 18 Haziran'da yakalandığı belirtilen açıklamada, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranan 4'üncü şahsın Çin'in San Francisco'daki Başkonsolosluğunda saklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Juan Tang isimli kişi hakkında 26 Haziran'da tutuklama emri çıkarıldığı, ancak Tang'ın Çin'in San Francisco'daki Başkonsolosluğundan sığınma talep ettiği ve hala orada olduğunun altı çizildi.