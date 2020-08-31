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Spor ABD Açık'ta Tsitsipas ve Zverev ikinci tura yükseldi
Spor

ABD Açık'ta Tsitsipas ve Zverev ikinci tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 23:57:57 -
ABD Açık'ta Tsitsipas ve Zverev ikinci tura yükseldi

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ve 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev ikinci tura çıktı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ilk turunda Yunan tenisçi Tsitsipas ile İspanyol Albert Ramos-Vinolas karşılaştı. Bir saat 38 dakika süren karşılaşmadan 6-2, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 galip ayrılan Tsitsipas, adını zorlanmadan ikinci tura yazdırdı.

Günün öne çıkan diğer tek erkekler mücadelesinde Alman tenisçi Zverev, 2017 yılının finalisti Güney Afrikalı Kevin Anderson ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3 saat 7 dakika sonunda 7-6, 5-7, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yenen Zverev, ikinci tura yükseldi.

Tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ise ABD'li Sebastian Korda karşısında 6-4, 4-6, 6-3 ve 6-2 biten setlerle 3-1 galip gelerek ikinci tura kaldı.

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