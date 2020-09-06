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Spor ABD Açık'ta Sofia Kenin ile Dominic Thiem 4. turda
Spor

ABD Açık'ta Sofia Kenin ile Dominic Thiem 4. turda

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:45:19 -
ABD Açık'ta Sofia Kenin ile Dominic Thiem 4. turda

ANKARA (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar ve tek erkeklerde 2 numaralı seribaşları Sofia Kenin ile Dominic Thiem, rakiplerini mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katı önlemler eşliğinde ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının altıncı gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin, 1 saat 39 dakikalık mücadelenin ardından Tunuslu Ons Jabeur'u 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura kaldı. ABD'li tenisçi, dördüncü turda 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile karşılaşacak.


- Madison Keys maçtan çekildi


Tek kadınlarda günün sürprizine ise 7 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys imza attı. Dünya 56 numarası Fransız Alize Cornet karşısında ilk seti 7-6 kaybeden Keys, ikinci sette 3-2 gerideyken sakatlanarak maçtan çekildi.

Tek erkeklerde ise 2 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, turnuvadan 2014 yılında zaferle ayrılan Hırvat Marin Cilic ile maça çıktı.

Thiem, 2 saat 27 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-2, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Avusturyalı tenisçinin dördüncü turdaki rakibi, Kanadalı Felix Auger-Aliassime olacak.


- Bautista Agut 5 set sonunda yenildi


Dünya 94 numarası Kanadalı Vasek Pospisil, 3 saat 40 dakika süren karşılaşmanın ardından turnuvanının 8 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut'u 7-5, 2-6, 4-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek tek erkeklerde günün sürprizini gerçekleştirdi.


- Yedinci günün programı


Dördüncü tur maçlarına geçilecek ABD Açık'ın yedinci gün programında, kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, İspanyol Pablo Carreno Busta ile korta çıkacak. 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ise İspanyol Alejandro Davidovich Fokina karşısında tur vizesi arayacak.

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile Estonyalı Anett Kontaveit, 6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile de ABD'li Shelby Rogers karşı karşıya gelecek.




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