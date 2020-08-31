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Spor ABD Açık'ta Pliskova ve Kerber ikinci tura yükseldi
Spor

ABD Açık'ta Pliskova ve Kerber ikinci tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:25:55 -
ABD Açık'ta Pliskova ve Kerber ikinci tura yükseldi

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber ikinci tura yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden Wimbledon'ın iptali ve Roland Garros'un ertelenmesi sebebiyle sezonun ikinci grand slam turnuvası olarak düzenlenen ABD Açık, ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın öne çıkan ilk tur maçında Çek tenisçi Pliskova ile Ukraynalı Anhelina Kalinina karşılaştı. 1 saat 3 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen Pliskova, adını ikinci tura yazdırdı.

Turnuvada 2016 yılının şampiyonu Alman Kerber ise 1 saat 28 dakikada tamamlanan mücadelede Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

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