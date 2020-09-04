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Spor ABD Açık'ta Osaka ve Goffin 4. tura yükseldi
Spor

ABD Açık'ta Osaka ve Goffin 4. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:28:06 -
ABD Açık'ta Osaka ve Goffin 4. tura yükseldi

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ve tek erkeklerin 7 numaralı seribaşı David Goffin 4. tura çıktı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 5. gününde 3. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Turnuvada 2018 yılının şampiyonu Japon tenisçi Osaka, Ukraynalı Marta Kostyuk'u 2 saat 33 dakika süren mücadelede 6-3, 6-7 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-1 mağlup ederek 4. tura kaldı.

Tek erkeklerde ise Belçikalı Goffin, 26 numaralı seribaşı Sırp Filip Krajinovic'i 2 saat 4 dakika sonunda 6-1, 7-6 ve 6-4 sona eren setlerle 3-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı.

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