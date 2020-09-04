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Spor ABD Açık'ta Martic ve Kerber 4. tura çıktı
Spor

ABD Açık'ta Martic ve Kerber 4. tura çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 22:00:36 -
ABD Açık'ta Martic ve Kerber 4. tura çıktı

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 8 numaralı seribaşı Petra Martic ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber 4. tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 5. gününde 3. tur karşılaşmaları başladı.

Hırvat Petra Martic, Rus tenisçi Varvara Gracheva'ya karşı bir saat 27 dakika süren karşılaşmayı 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı. Martic, 4. turda 23 numaralı seribaşı Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti.

Turnuvada 2016 yılının şampiyonu Alman Angelique Kerber, ABD'li Ann Li karşısında 2-0 galip geldi. Kerber, bir saat 16 dakika sonunda rakibini 6-3 ve 6-4 biten setlerle mağlup ederek 4. tura kaldı. Tecrübeli tenisçi, 4. turda 28 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady'nin rakibi oldu.

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