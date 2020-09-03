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Spor ABD Açık'ta Djokovic ve Osaka üçüncü tura yükseldi
Spor

ABD Açık'ta Djokovic ve Osaka üçüncü tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:16:27 -
ABD Açık'ta Djokovic ve Osaka üçüncü tura yükseldi

ANKARA (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve tek kadınların 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka üçüncü tura kaldı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncü gününde kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Sırp Novak Djokovic ile Büyük Britanyalı Kyle Edmund karşılaştı.

Djokovic, 3 saat 13 dakikada tamamlanan maçta Edmund'u 6-7, 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. Djokovic, üçüncü turda Alman Jan-Lennard Struff ile mücadele edecek.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, ABD'li Maxime Cressy'yi 2 saat 23 dakika süren mücadelede 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı. Tsitsipas, üçüncü turda Hırvat Borna Coric ile karşılaşacak.


- Osaka zorlanmadı


Günün öne çıkan diğer maçında tek kadınlarda şampiyonluğun favori isimlerinden Japon Naomi Osaka, İtalyan Camila Giorgi'ye karşı mücadele etti.

Turnuvayı 2018 yılında kazanan Osaka, bir saat 10 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-0 yenerek üst tura çıktı. Osaka, üçüncü turda Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaşacak.


- Dördüncü gün programı

ABD Açık'ın dördüncü gün maçlarında, tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, Hindistanlı Sumit Nagal ile korta çıkacak. Rus tenisçi Daniil Medvedev, Avustralyalı Christopher O'Connell ile karşılaşacak. Turnuvaya özel davetiye ile katılan 2012 şampiyonu Büyük Britanyalı Andy Murray ise Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşısında üçüncü tur vizesi arayacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ile Kanadalı Leylah Fernandez, 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile Rus Margarita Gasparyan maça çıkacak.


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