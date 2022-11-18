ABD açıkladı: Türkiye buna hazırlanıyor! O iddia gündeme bomba gibi düştü

ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta operasyon başlatacağı iddia edilerek, ABD vatandaşlarından sınır bölgelerinden ve kalabalıklardan uzak durmaları istendi.

ABD Erbil Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Erbil Başkonsolosluğu, önümüzdeki günlerde Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta olası bir Türk askeri harekatına ilişkin güvenilir kaynaklı iddiaları raporladı. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu alanlardan uzak durmalarını şiddetle tavsiye etti.

Yapılacak İşlemler :

- Sınır bölgelerinden kaçının.

- Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun.

- Düşük bir profil tutun.

- Güncellemeler için yerel medyayı izleyin.

Dışişleri Bakanlığı'nın Irak için Seyahat Danışmanlığı, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklık ve Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle seyahat etmeyin."