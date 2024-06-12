ABD açıkladı: 20 Türk şirketleri kara listeye alındı! Yeni planı: Kararı sonrası gözler piyasalarda!
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Rusya yaptırımları çerçevesinde 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, bazı Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı... Türkiye kararı...
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Rusya yaptırımları çerçevesinde 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı. Piyasalarda kritik gün. Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesi ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu öğrenildi..
Rusya - Ukrayna savaşı gündemdeki yerini kaybetse de hala devam ediyor. ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılar nedeniyle Rusya yaptırımları gerekçesiyle 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı.
Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesinin ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu öğrenildi.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Rusya yaptırımları çerçevesinde 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı. Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesi ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu öğrenildi.
Rusya - Ukrayna savaşı gündemdeki yerini kaybetse de hala devam ediyor. ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılar nedeniyle Rusya yaptırımları gerekçesiyle 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesinin ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu öğrenildi.
İşte o liste:
ALPTECH MAKINA SANAYI LIMITED SIRKETI
ANKARA GLOBAL DIS TICARET LIMITED SIRKETI
AVIATECH FZC
BEE INSAAT MIMARLIK ANONIM SIRKETI
BIOPHARMIST MEDIKAL
BULUTLAR GEMI TERSANECILIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
CNCFORM GRUP MAKINA METAL INSAAT
CPS PROSES KONTROL URUNLERI SANAYI
DENER ITHALAT IHRACAT
EXPERT MACHINERY KIMYASAL URUNLER
GEPA ULUSLARARASI TICARET
KAMILHAN LOJISTIK
KOC GEMICILIK VE TASIMACILIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI
MINYON KESICI TAKIMLAR MAKINE SANAYI
ONYAD BILGISAYAR TICARET SIRKETI
PLATFORM ENDUSTRIYEL GIDA INSAAT ELEKTRONIK
PLATIN GROUP MACHINE MANUFACTURING
RMB YAPI INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
SAFES LOJISTIK ITHALAT IHRACAT SANAYI TICARET
SSGCTM CNC TAKIM TEZGAHLARI MAKINE SANAYI
TAKSAN MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
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