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ABD açıkladı: 18 yıl sonra onu öldürdük

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD savaş gemisi USS Cole'a 2000 yılında düzenlenen saldırının baş sorumlusunun öldürüldüğünü açıkladı.

06 Ocak 2019 Pazar 20:13
ABD açıkladı: 18 yıl sonra onu öldürdük

ABD Başkanı Donald Trump, ABD savaş gemisi USS Cole'a 2000 yılında düzenlenen saldırının failinin öldürüldüğünü açıkladı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump, "Büyük ordumuz, USS Cole'a yapılan korkakça saldırıda kaybedilen ve yaralanan kahramanlar için adalet sağladı. Bu saldırının lideri Cemal el Bedevi'yi öldürdük. El Kaide'ye karşı çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

17 denizci ölmüş, 39 kişi de yaralanmıştı

Yemen'in Aden şehri limanında demirlenen güdümlü füze taşıma kapasiteli bir Amerikan muhribi USS Cole (DDG-67) gemisine 12 Ekim 2000 tarihinde el-Kaide tarafından düzenlenen saldırıda 17 denizci ölmüş, 39'u ise yaralanmıştı.

Saldırı, patlayıcı yüklü bir teknenin USS Cole'a çarptırılması sonucunda gerçekleştirilmişti.

(Sputnik)

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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 20:13
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