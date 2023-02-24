ABD-AB, TikTok’u engelliyor, bizimkiler ise sansür diyor!

İçinde türlü rezilliğin bulunduğu Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesi muhalifleri çıldırttı. Ali İhsan Karahasanoğlu, AB ve ABD'nin halkı olumsuz etkileyen TikTok gibi mecralara getirdiği yasakları hatırlatarak, Türkiye'deki kuru muhalefete tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

AB Komisyonu, çalışanlarını uyarmış:

“TikTok’u telefonlarınızdan kaldırın.”

Yasak, sadece kuruma ait telefonları değil, şahsi telefonları da kapsıyor..

ABD’de de, Trump ile Çin kavgası gibi gösterilse de, iki ay önce Senato’nun aldığı karar ile, federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesi oybirliği ile yasaklandı..

ABD, sosyal medyada güvenlik sebebi ile, başka sebeple..

AB, yine benzer gerekçelerle..

Ki; teknoloji alanında, bu ülkeler kendilerini bir övmeye başladıklarında, küçük dilinizi yutuyorsunuz..

Güvenlik sıkıntısı ne ise, ona karşı tedbir alıp, TikTok’u komple yasaklamaktan vazgeçmeleri gerekir iken..

Komple yasaklıyorlar..

O ülkeler özgür ülkeler..

Demokrasinin en üst seviyede uygulandığı ülkeler..

Hukuk üstünlüğünün hakim olduğu ülkeler olarak bize gösteriliyor..

Ama Türkiye’de..

Genel bir şüphe ile değil..

“Bizim o sosyal medya platformunun tepesindeki isimlerin yaşadığı ülke ile ihtilaflarımız var. Ne olur ne olmaz” diyerek değil..

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