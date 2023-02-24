  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji ABD-AB, TikTok’u engelliyor, bizimkiler ise sansür diyor!
Teknoloji

ABD-AB, TikTok’u engelliyor, bizimkiler ise sansür diyor!

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "ABD-AB, TikTok’u engelliyor, bizimkiler ise sansür diyor!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-02-24 10:06:00 -
ABD-AB, TikTok’u engelliyor, bizimkiler ise sansür diyor!

İçinde türlü rezilliğin bulunduğu Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesi muhalifleri çıldırttı. Ali İhsan Karahasanoğlu, AB ve ABD'nin halkı olumsuz etkileyen TikTok gibi mecralara getirdiği yasakları hatırlatarak, Türkiye'deki kuru muhalefete tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

AB Komisyonu, çalışanlarını uyarmış:

“TikTok’u telefonlarınızdan kaldırın.”

Yasak, sadece kuruma ait telefonları değil, şahsi telefonları da kapsıyor..

ABD’de de, Trump ile Çin kavgası gibi gösterilse de, iki ay önce Senato’nun aldığı karar ile, federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesi oybirliği ile yasaklandı..

ABD, sosyal medyada güvenlik sebebi ile, başka sebeple..

AB, yine benzer gerekçelerle..

Ki; teknoloji alanında, bu ülkeler kendilerini bir övmeye başladıklarında, küçük dilinizi yutuyorsunuz..

Güvenlik sıkıntısı ne ise, ona karşı tedbir alıp, TikTok’u komple yasaklamaktan vazgeçmeleri gerekir iken..

Komple yasaklıyorlar..

O ülkeler özgür ülkeler..

Demokrasinin en üst seviyede uygulandığı ülkeler..

Hukuk üstünlüğünün hakim olduğu ülkeler olarak bize gösteriliyor..

Ama Türkiye’de..

Genel bir şüphe ile değil..

“Bizim o sosyal medya platformunun tepesindeki isimlerin yaşadığı ülke ile ihtilaflarımız var. Ne olur ne olmaz” diyerek değil..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Deprem bölgesinde herkesin göz ardı ettiği ölümcül tehlike!
Deprem bölgesinde herkesin göz ardı ettiği ölümcül tehlike!

Gündem

Deprem bölgesinde herkesin göz ardı ettiği ölümcül tehlike!

1513 yılındaki depremi de yaşadı! Kahramanmaraş Kalesi'nin son hali
1513 yılındaki depremi de yaşadı! Kahramanmaraş Kalesi'nin son hali

Yaşam

1513 yılındaki depremi de yaşadı! Kahramanmaraş Kalesi'nin son hali

Yeni madde eklenecek: EYT'ye deprem ayarı
Yeni madde eklenecek: EYT'ye deprem ayarı

Gündem

Yeni madde eklenecek: EYT'ye deprem ayarı

Deprem sonrası yaşandı! Heyelan mezrayı böyle yuttu
Deprem sonrası yaşandı! Heyelan mezrayı böyle yuttu

Yaşam

Deprem sonrası yaşandı! Heyelan mezrayı böyle yuttu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23