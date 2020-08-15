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Dünya

ABD, 62 milyar dolarlık F-16 satışını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri, başka ülkelere 62 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını onayladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 18:39:00 -
ABD, 62 milyar dolarlık F-16 satışını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) yaptığı açıklamayla; başka ülkelere 62 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını onayladığını duyurdu.

Pentagon'un açıklamasında; adı anılmayan ülkelere 90 adet F-16 savaş uçağının satışının onaylandığı kaydedildi.

Sözleşme kodları göre; 66 adet uçağın Tayvan’a ve diğerlerinin ise Fas’a satıldığını işaret etti.

ABD'li savaş uçağı üreticisi Lockheed Martin şirketi, başka ülkelere 400 adet yeni F-16 satmayı hedefliyor.

ABD'li şirket ile Tayvan'ın 66 adet F-16 Viber uçağı için yaptığı anlaşma kapsamında; program 2026 yılında tamamlanacak.

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