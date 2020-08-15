ABD, 62 milyar dolarlık F-16 satışını onayladı
Amerika Birleşik Devletleri, başka ülkelere 62 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını onayladığını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) yaptığı açıklamayla; başka ülkelere 62 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını onayladığını duyurdu.
Pentagon'un açıklamasında; adı anılmayan ülkelere 90 adet F-16 savaş uçağının satışının onaylandığı kaydedildi.
Sözleşme kodları göre; 66 adet uçağın Tayvan’a ve diğerlerinin ise Fas’a satıldığını işaret etti.
ABD'li savaş uçağı üreticisi Lockheed Martin şirketi, başka ülkelere 400 adet yeni F-16 satmayı hedefliyor.
ABD'li şirket ile Tayvan'ın 66 adet F-16 Viber uçağı için yaptığı anlaşma kapsamında; program 2026 yılında tamamlanacak.