ABD, 20 bin askeri ordudan atıyor

ABD'de koronavirüs salgını kapsamında çeşitli sektörlerde alınan önlemler devam ederken, ABD ordusunda bulunan askerler aşı olmamak için direniyor.

Amerikalı askeri liderler ise aşı karşıtı askerleri aşı yaptırmamaları durumunda ciddi problemler yaşayacağı yönünde uyardı.

Askeri yetkililer, aşı olmayı reddeden birlikler için disiplin işlemlerine ve terhislere başlandığını duyururken 20 bine yakın aşısız askerin ordudan atılma riski altında olduğunu söyledi.

103 deniz piyadesine zorunlu terhis

ABD Deniz Kuvvetleri'nden dün yapılan açıklamada komutanlığın şimdiye dek aşı yaptırmayı reddettikleri için 103 deniz piyadesinin terhis edildiği belirtilip, Kara Kuvvetleri'nin açıklamasında ise Ocak ayında 2 bin 700 asker konusunda terhis işlemlerinin başlatılacağı ifade edildi.

ABD ordusundan aşı nedeniyle kaç kişinin terhis edilebileceği konusunda net bir rakam belirlenmedi. Ancak şimdiye kadar 30 bin ordu mensubu henüz aşı yaptırmadı. Birkaç bin personelin de sağlık sorunları ya da diğer nedenlerle geçici yada kalıcı olarak aşıdan muaf tutulmuş olabileceği düşünülüyor.

20 bin kişinin aşı olmama gerekçesi yok

Geriye kalan en az 20 bin kişinin herhangi bir gerekçe olmaksızın aşı yaptırmamış oldukları biliniyor. Bu sayı, 1.3 milyon aktif ordu mensubunun yaklaşık yüzde 1.5'ine tekabül ediyor.

12 binden fazla kişi dini muafiyet talep etti

Açıklanan resmi rakamlarda, ABD ordusunda şimdiye dek koronavirüs aşı zorunluluğu uygulamasına dair 12 binden fazla kişi dini muafiyet talep ederken, yaklaşık 4 bin 800 kara ve hava kuvvetleri mensubu, gerekçesi olmadan aşı olmayı reddetti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, konuya ilgili açıklama yaptı.

Bu açıklamada, "Bakanın kendileriyle doğrudan konuşma şansı olsaydı bu kişilere söyleyeceği şey, eğer tıbbi açıdan uygunlarsa aşıyı yaptırmak olurdu. Aşı olun çünkü kendinizi ve birimlerinizi korumanın en iyi yolu bu. Hazırlık endişemiz bu, aşı oranını mümkün olduğunca yüzde 100'e yakın tutmak." ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanı: Amacımız halkı ve orduyu korumak

ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada ise "Sağlık uzmanlarıyla ve askeri yetkililerle yaptığım istişare ve Başkan’ın da desteği ile koronavirüse karşı zorunlu aşının Amerikan halkını savunmak ve orduyu korumak için gerekli olduğuna karar verdim" şeklinde konuştu.