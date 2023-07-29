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Yerel ABB’nin engellemelerine rağmen kent meydanı yapımı sürüyor
Yerel

ABB’nin engellemelerine rağmen kent meydanı yapımı sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-07-29 23:54:00 -
ABB’nin engellemelerine rağmen kent meydanı yapımı sürüyor

İnsan odaklı çalışmaları ile dikkat çeken Kahramankazan Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek Kent Meydanı projesi yapımına devam ediyor.

İlçe merkezinde bulunan belediye binasının hemen önündeki yaklaşık 5 dönümlük alanı kapsayan Kent Meydanı projesinin yapımına ASKİ kaynaklı yaşanan sorunların çözülmesi ile birlikte devam ediliyor. Kahramankazan’ın merkezine inşa edilecek Kent Meydanı içerisinde 450 araç kapasiteli iki katlı otopark, kafeterya, mescit, abdesthane, sosyal donatı alanları ile umumi tuvaletler yer alacak. Meydan içerisinde ayrıca yazın havuz, kışın ise buz pateni pisti olarak kullanılabilecek bir kuru havuz da hizmete hazır olacak.

Modern bir mimariye sahip olacak Kent Meydanı projesi, Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek. Kent Meydanı hem vatandaşlara keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunarken hem de ilçe merkezinde yaşanan otopark sorununa çözüm olacak. Böylece ilçe merkezinde uzun yıllardır yaşanan otopark eksikliği sona ererken, yaya ve araç trafiği de büyük ölçüde rahatlamış olacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Kent Meydanı projemiz Kahramankazan’da yaşanan otopark sorununun yanı sıra yaya trafiğini de rahatlatarak vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği bir sosyal alan görevi görecek. ASKİ kaynaklı yaşanan aksaklıklar nedeni ile istediğimiz tarihte projemizin yapımına başlayamadık. Şu an sorunsuz şekilde Kent Meydanımızın yapımına Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz devam ediyor. Temel altı su yalıtımı işleminin ardından kule vincimizi kurarak perde duvarlarımızı çekeceğiz. Ardından da hızla çevre düzenlememizi gerçekleştirip vatandaşlarımıza ve Kahramankazan’ımıza kıymetli bir eser daha bırakmış olacağız. Kahramankazan’a durmadan, yorulmadan, değer katmak için çalışıyoruz” dedi.
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