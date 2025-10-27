  • İSTANBUL
ABB'nin aylardır maaşını vermeyip işten attığı işçi intihar etti! Bu vebalin altından nasıl kalkacaksın Mansur?
ABB’nin aylardır maaşını vermeyip işten attığı işçi intihar etti! Bu vebalin altından nasıl kalkacaksın Mansur?

ABB’nin aylardır maaşını vermeyip işten attığı işçi intihar etti! Bu vebalin altından nasıl kalkacaksın Mansur?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki PORTAŞ’ta yaşanan kriz büyük bir drama dönüştü. Aylardır maaşını alamadığı gibi bir de işten atılan işçi Sadık Güneş’in intiharı Ankara’yı sarstı. AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş yönetimini sert sözlerle eleştirerek “Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız” diye sordu. Şirkette son 5 ayda 2 binden fazla çalışanın işten çıkarıldığı, 350 personelin ise aylardır maaşını alamadığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ'ta yaşanan ekonomik kriz sonunda trajediye dönüştü. Şirketin yaklaşık 3 aydır çalışanlarına maaş ödeyemediği, son 5 ayda 2 binden fazla personelin işten çıkarıldığı, halen görevde olan 350'ye yakın çalışanın ise iki aydır maaş alamadığı ortaya çıktı.

İddialara göre aylardır maaşını alamadığı, ardından da işten çıkarılan işçi Sadık Güneş'in yaşamına son vermesi, belediye yönetimini hedefe oturttu.

İddiaya göre geçtiğimiz aylarda çift maaş aldığı ortaya çıkan ABB Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'nun talimatıyla işten çıkarılan Sadık Güneş, ekonomik sıkıntılara dayanamayarak intihar etti.

BU NASIL BELEDİYECİLİK

Olayın ardından açıklama yapan AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş yönetimini sert sözlerle eleştirdi: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ'ta bir mesai arkadaşımız aylardır maaşını alamadı, sonrasında işten çıkarıldı ve geçim sıkıntısına dayanamayarak yaşamına son verdi. Bir yanda 'PORTAŞ'ı uçurduk, büyüttük' diyen yönetim, diğer yanda maaşını bekleyen, evine ekmek götüremeyen, işten çıkarılan emekçiler… Bu nasıl sosyal belediyecilik? Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız?"

Yalçın'ın sert çıkışıyla birlikte gözler bir kez daha Mansur Yavaş yönetimine çevrildi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ve PORTAŞ yönetiminden konuya ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

4
mehmet demirci

bu cukkacı munzur cıkkaları perdelemek için lağım kapaklarının çevresine asfalt döküp 100 hg lık asfaltı 1000 ton , patlamamış çelik ve çaplı boruları değişim diye asfaltı kazıp sözüm ona tamir yapıp 1m parça değişip 1000 m değiştim diyecek ve bakın paraları buralara harcadım diyecek... yetkili varsa dikkate alsın bunları....

Ali

Biri vebal mi dedi.
