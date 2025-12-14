Şener Üşümezsoy New York Times'ın o haberine sert çıktı! 'Felaket senaryosu çöptür'

Pro. Dr. Şener Üşümezsoy, Amerikan New York Times Gazetesi'nde yayınlanan, Science dergisinin depremlerin batıdan doğuya doğru gelerek İstanbul'da büyük bir depremi tetikleyeceğini iddia eden senaryonun "çöp olduğunu" söyleyerek karşı çıktı.

Amerikan New York Times (NYT), Marmara Denizi’nin derinliklerinde endişe verici bir hareketlilik gözlemlendiğini söylerken İstanbul’u etkileyebilecek güçlü bir depremin meydana gelme olasılığına karşı uyardı. New York Times, "Science" dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmayı temel alarak İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili bir analiz yayımladı. Analizde peş peşe gelen orta şiddetli depremlerin Ana Marmara Fayı üzerinde belirli bir bölgeye doğru ilerlediği belirtildi.

MAKALEDE İSTANBUL'DA 7 VE ÜZERİ DEPREM BEKLENDİĞİ SÖYLENİYOR

Analizde, Nisan 2025’te İstanbul’da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin bu zincirin son halkası olduğuna dikkat çekildi. University College London’dan sismolog Stephen Hicks, NYT’ye yaptığı açıklamada, “İstanbul adeta nişan alınmış durumda” açıklamasıyla olası tehlikeye vurgu yaptı. Çalışmaya göre, son yıllarda gerçekleşen sarsıntılar, fayın 15–21 kilometrelik “kilitli” bir bölümüne doğru düzenli bir şekilde ilerliyor olabilir. Bu bölümde gerçekleşecek bir kırılmanın, İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir deprem yaratma potansiyeli bulunduğu aktarılıyor. Ancak zamanlama ve kırılma yönü elbette bilinmiyor.

'İSTANBUL ÜZERİNDE SPEKÜLATİF KORKU İKLİMİ OLUŞTURULUYOR'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy makaleye itiraz etti. Özellikle "Adalar Fayı'nın ölü olduğunu ve İstanbul'da felaket senaryosunun çöp olduğunu" belirten Porf. Dr. Üşümezsoy iddialı konuştu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, YouTube kanalından yayınladığı video'da Science makalesini "Marmara'nın jeolojik gerçeklerine aykırı" olmakla suçladı. Üşümezsoy, Alman araştırmacıların İstanbul üzerinde yıllardır "spekülatif bir korku imparatorluğu" oluşturuluyor dedi.. Science dergisinin "deprem göçü" haritasını yorumlayan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy şunları söyledi: "Düz Mantıkla Bilim Olmaz": "Haritaya bakıp 'depremler batıdan doğuya gidiyor, sırada İstanbul var' demek jeoloji bilmemektir. Alman ekolünün 'kilitli' dediği ve büyük deprem beklediği Adalar fayı, aslında aktif olmayan, ölü bir faydır. 1894 depreminde o hat kırıldı ve enerjisini boşalttı."

'ESAS TEHLİKE KUMBURGAZ ÇUKURU'NDA'

"Marmara'da 7.4 veya 7.5 büyüklüğünde deprem üretecek tek parça, boydan boya kırılacak bir fay hattı yok. Batıdan gelen stresin doğuya göçtüğü doğru olsa bile, Adalar'da bunu karşılayıp patlatacak bir mekanizma yok. Bu felaket senaryoları bilimsel değil, çöptür." diyen Prof. Dr. Üşümezsoy, "Tek riskli bölge Kumburgaz sırtındaki o küçük segmenttir. O da kırılırsa maksimum 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretir. İstanbul'u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisi, Marmara'nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor" şeklinde konuştu.