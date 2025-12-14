Maça 9 kişi çıkınca olanlar oldu! İlk yarıda 17 yol yediler

Iğdır Süper Amatör Ligi'nde Öz Halfelispor – Kayakalespor karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesi ciddi eksikleri bulunan Öz Halfelispor, mücadeleye yalnızca 9 futbolcuyla çıkabildi.

Bu durum yaşanan hezimete zemin hazırlayan faktör olarak göze çarptı. Mücadelenin başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tutan Kayakalespor, rakibine ilk yarıda 17 gol, ikinci yarıda da 7 gol atarak dur durak bilmedi.

Kayakalespor'da Adem Çaylı 7, Uğur Ayışık 4, Kadircan Taşkaya ve Muhammet Enes Koçkıran 3, Ünal Çınar 2, Emirhan Yıldız, Mehmet Akıncı ve Doğan Mercan ise 1 gole imza attı.

Kayakalespor bu sonucun ardından puanını 22 yaptı ve 47 olan averajıyla Iğdır Süper Amatör Ligi'nde liderlik koltuğuna yerleşti.

Öz Halfelispor ise 3 puanla 8 takımın bulunduğu ligde 7. sırada yer aldı. Öz Halfelispor ayırca yaşadığı bu ağır yenilgiyle ligin de averajı en kötü takımı oldu.