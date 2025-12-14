Maça 9 kişi çıkınca olanlar oldu! İlk yarıda 17 yol yediler
Iğdır Süper Amatör Ligi'nde oynanan Öz Halfelispor - Kayakalespor- maçında tarihi skor ortaya çıktı. İlk yarıda 17 golün atıldığı maçta Kayakalespor, deplasmanda karşılaştığı Öz Halfelispor’u 24-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Iğdır Süper Amatör Ligi'nde Öz Halfelispor – Kayakalespor karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesi ciddi eksikleri bulunan Öz Halfelispor, mücadeleye yalnızca 9 futbolcuyla çıkabildi.
Bu durum yaşanan hezimete zemin hazırlayan faktör olarak göze çarptı. Mücadelenin başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tutan Kayakalespor, rakibine ilk yarıda 17 gol, ikinci yarıda da 7 gol atarak dur durak bilmedi.
Kayakalespor'da Adem Çaylı 7, Uğur Ayışık 4, Kadircan Taşkaya ve Muhammet Enes Koçkıran 3, Ünal Çınar 2, Emirhan Yıldız, Mehmet Akıncı ve Doğan Mercan ise 1 gole imza attı.
Kayakalespor bu sonucun ardından puanını 22 yaptı ve 47 olan averajıyla Iğdır Süper Amatör Ligi'nde liderlik koltuğuna yerleşti.
Öz Halfelispor ise 3 puanla 8 takımın bulunduğu ligde 7. sırada yer aldı. Öz Halfelispor ayırca yaşadığı bu ağır yenilgiyle ligin de averajı en kötü takımı oldu.