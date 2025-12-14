  • İSTANBUL
Saniyeler içinde olup bitti! Halı hırsızlığı kamerada

İzmir Buca'da bir kadın, giriş kattaki evin balkonunda asılı bulunan halıyı saniyeler içinde çalarak uzaklaştı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’de yaşanan ilginç hırsızlık olayı, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Olay, Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi.

 

Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen kimliği belirsiz bir kadın, gözüne kestirdiği giriş kattaki bir evin balkonuna yöneldi. Şüpheli kadın, balkon demirlerinde havalandırmak amacıyla asılı bulunan halıyı askıdan çekip aldı. Çaldığı halıyı kucağına alan şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının yürüdüğü, halıyı aldığı ve bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

