Karpuzlu'nun eski belediye başkanı Yalçın vefat etti
Gündem

Karpuzlu’nun eski belediye başkanı Yalçın vefat etti

IHA
IHA Giriş Tarihi:
Karpuzlu’nun eski belediye başkanı Yalçın vefat etti

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Muharrem Yalçın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altında bulunan 75 yaşındaki Muharrem Yalçın'ın durumu ağırlaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yalçın hayata gözlerini kapadı. Anavatan Partisi’nden Karpuzlu Belediye Başkanlığı görevini üstlenen ve iki çocuk babası olan Yalçın’ın vefat haberi, ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Merhum Muharrem Yalçın için bugün ikindi namazının ardından ilçe merkez camisinde cenaze namazı kılınacağı, ardından dualarla toprağa verileceği öğrenildi.

