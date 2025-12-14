Özel dolmuşa binmiş: Tanık vazgeçmiş ama, sanık suçunu kabul etmiş

Ali Karahasanoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’ye geçmesi ile birlikte ayyuka çıkan yolsuzluk ekseninde daha önce tanık ifadesi alınan Ahmet Taşçı isimli kişi, savcılığa yeni bir dilekçe vermiş:

“Benden bilgi sahibi olarak beyanda bulunmam savcılık tarafından istendi. Ben de piyasada duyduklarımı savcılık makamına ilettim. Ancak bu söylediklerime dair doğrudan şahit olduğum bir olay yoktur. Kimsenin hakkına girmek istemem.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, bu dilekçe üzerine bir sevindirik olmuş, bir sevindirik olmuş ki... Sormayın gitsin..

Dersiniz; 4 bin sayfaya yakın iddianamenin tamamı, tanık Ahmet Taşçı’nın ifadesine dayandırılmış. Taşçı da “Ben gördüklerimi değil, duyduklarımı anlatmıştım” deyince, sanki tüm iddianame çöp olmuş...

Ve diyor ki Özgür Özel: “İşte size AK Parti’nin yargısı. Mesele’nin durumu ortada, İlke’nin durumu ortada, kendi kendine ilan etmiş, gizli tanık yaptıkları Ahmet Taşçı’nın durumu ortada. Bunun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak alnımız açık, başımız dik.”

O zaman alnı açık beyefendilere hatırlatalım...

Ekrem’in iki villayı bedavaya alması ile ilgili olarak da, satışı yapan Ali Nuhoğlu’ndan, şöyle bir pişmanlık dilekçesi hazırlığı var mı:

“Ben Güllüce Tarım A.Ş.’yi, Sarıyer’e her biri 500 milyon TL’lik iki villayı, bedavaya Ekrem İmamoğlu’nun aile şirketine devretmedim. Ben, İBB’den ihalede açık eksiltme yoluna bile gidilmeden, pazarlık yolu ile 2,1 milyar TL’lik inşaat yapım işi alıp, o güne kadar hiç olmamış şekilde 200 milyon TL peşinat tahsil ettiğim için, bunun karşılığı olarak İmamoğlu A. Ş.’ye iki villanın devrini yapmadım. Ekrem İmamoğlu’nu suçladığım için, pişmanım. Hak yemek istemem.”

Evet, Ali Nuhoğlu’nun böyle bir pişmanlık dilekçesi mi var ki, Özgür Özel sevinçli oluyor.

