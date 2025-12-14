Galatasaraylılar Monako Prensi’ni dövdü! İşte cezaları

Galatasaray salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile karşılaşmış ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fransızca yayın yapan NiceMatin gazetesi, maç gecesi karlılaşmayı izlemek için Monako'ya gelen ve normal şartlar altında Paris'te yaşayan Türk baba ve oğul tarafından Monako Prensesi Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi'nin 33 yaşındaki oğlu Louis Decruet'in darp edildiğini açıkladı.

Haberde yer verilen detaylara göre Selman B. ve babası Hasan B., karşılaşma sonrasında II. Louis Stadyumu'nun VIP tribününde bulunan Decruet ve iki arkadaşına saldırıda bulundu. Prenses Stephanie'nin oğlunu ve arkadaşlarını darp eden ikili, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Monaco’yu yöneten Grimaldi Ailesi’ne yönelik saldırı kısa sürede Avrupa'nın en küçük ülkesi olan Monako'da geniş yankı uyandırırken, gözaltında bir gece geçiren iki Türk daha sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Monako Ceza Mahkemesi Başkanı Florestan Bellinzona, karşılaşma sonrası Ducruet ve arkadaşlarının tuvalete gittiği sırada Hasan B. ve Selman B.'nin saldırısına uğradıklarını duyururken, yaşananlara ilişkin herhangi bir görüntü elde edilemediği açıklandı.