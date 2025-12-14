İsrail, Türkiye’nin komşusunda köyleri bastı: İşgali göz göre göre genişletiyorlar

İşgalci İsrail ordusu, Suriye topraklarındaki askeri faaliyetlerini ve baskınlarını artırmaya devam ediyor. Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de, İsrail işgal güçlerine ait altı askeri araç, Kuneytra'nın güney kırsalında yer alan Seyda el Hanut köyüne girdi.

İsrail işgal güçlerine ait altı askeri aracın Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'nın güney kırsalında yer alan Seyda el Hanut köyüne girdiği bildirildi.

İSRAİL’İN BASKINLARI ŞİMDİ DE SURİYE’YE SIÇRADI

Mepa News'te yer alan habere göre, Suriye devlet televizyonu El İhbariye'nin Cumartesi günü bildirdiğine göre İsrail güçleri Suriye topraklarında dört evi aradı ve dört kontrol noktası kurdu.

Yaklaşık iki hafta önce İsrail güçleri Şam kırsalındaki Şeyh Dağı eteklerinde yer alan Beyt Cin kasabasında 13 kişiyi öldürmüş ve yaklaşık 25 kişiyi de yaralamıştı.

Esed rejiminin düşmesinden bu yana İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına neredeyse her gün düzenlediği saldırılara tutuklamalar da eşlik ediyor. Alıkonulan kişilerden bazıları daha sonra serbest bırakılırken bazıları hala gözaltında tutuluyor.

El İhbariye'ye göre İsrail'in Suriye'deki askeri noktaları Şeyh Dağı'nın tepesinden Dera vilayetinin güney kırsalındaki Yermuk Havzası'na kadar uzanıyor ve Kuneytra'da sekiz, Dera'da bir askeri merkezi bulunuyor.