Tarımda yeni dönem: B-Reçete geliyor

"Sistem, kullanımı yetkilendirilmiş kişiler için veri güvenliği kapsamında SMS doğrulama kodu kullanılarak yapılacak. Sistemin kullanımında yer alan bütün paydaşlar için (il veya ilçe müdürlükleri, bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları, reçete yazma ve uygulamaya yetkili kişiler) eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını başlattık. Ocak ayında Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde pilot uygulamaya başlıyoruz. B-Reçete Sistemi'ni 1 Temmuz 2026'da 81 ilde uygulamaya alacağız. Bu sistemle artık zirai ilaç üreten, satan ve uygulayanların hepsi elektronik olarak kaydedilecek ve izlenecek. Sistem zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımı ile pestisit kalıntısının önlenmesine ve sorumluların tespitine önemli katkı sağlayacak."