AA Giriş Tarihi: Tarımda yeni dönem: B-Reçete geliyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ürünlerde pestisit kalıntısını önlemeyi amaçlayan yeni B-Reçete Sistemi'ni anlattı. "Ocak ayında Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde pilot uygulamaya başlıyoruz. B-Reçete Sistemi'ni 1 Temmuz 2026'da 81 ilde uygulamaya alacağız" diyen Yumaklı, "Bu sistemle artık zirai ilaç üreten, satan ve uygulayanların hepsi elektronik olarak kaydedilecek ve izlenecek. Sistem zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımı ile pestisit kalıntısının önlenmesine ve sorumluların tespitine önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.