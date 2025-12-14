  • İSTANBUL
Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru
Spor

Galatasaray’dan TFF’ye flaş başvuru

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Galatasaray’dan TFF’ye flaş başvuru

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le oynayacağı maç için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu. Sarı kırmızılılar maç gününün değişmesini talep etti.

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir'le oynanması planlanan ilk hafta maçının gününün değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Kulüpten alınan bilgiye göre sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir maçının 17 Aralık Çarşamba gününe çekilmesi için TFF'ye başvurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dün oynanan Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, kupa maçının günüyle ilgili tepki göstermişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

