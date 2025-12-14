  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Yanık tedavisinde yeni dönem: Hedef ilk müdahalede hatasız uygulama

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yanık tedavisinde yeni dönem: Hedef ilk müdahalede hatasız uygulama

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, yanık vakalarındaki komplikasyonların büyük ölçüde ilk müdahaleyle ilişkili olduğunu belirterek, "112 ekibine yanık konusunda ayrıca eğitim vereceğiz" ifadesiyle acil sağlık ekiplerine yönelik özel bir eğitim programı başlatılacağını duyurdu.

#1
Foto - Yanık tedavisinde yeni dönem: Hedef ilk müdahalede hatasız uygulama

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, yanık tedavisi alanında son 20 yılda önemli gelişmeler kaydedildiğini ve Türkiye'nin bu alanda modern ve yaygın bir hizmet ağına ulaştığını bildirdi. Antalya'da düzenlenen ulusal ve Avrasya yanık kongrelerinde konuşan Okumuş, tedavi sonrası süreçteki yüksek başarıya rağmen, asıl odak noktasının vakalara ilk müdahale aşamasının mükemmelleştirilmesi olduğunu söyledi ve bu amaçla 112 acil sağlık ekiplerine özel eğitimler verileceğini açıkladı.

#2
Foto - Yanık tedavisinde yeni dönem: Hedef ilk müdahalede hatasız uygulama

Yanık alanında 28 merkez, 48 ünite ve 840 yatakla modern ve yaygın hizmet ağına ulaştıklarını ifade eden Okumuş, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki yanık merkezinin Avrupa'nın en büyük yanık merkezi olduğunu ifade etti. 112 EKİPLERİNE İLK MÜDAHALE KONUSUNDA EĞİTİMLER VERİLECEK Türkiye'nin yanık tedavisindeki başarısıyla öne çıktığını anlatan Okumuş, "Hastaların yanık sonrası yönetiminde çok başarılıyız ancak yanıkla karşılaşıldığında hastaya yapılacak acil ve ilk müdahalede eksikliklerimiz var. 112 ekibine yanık konusunda ayrıca eğitim vereceğiz" dedi.

#3
Foto - Yanık tedavisinde yeni dönem: Hedef ilk müdahalede hatasız uygulama

Bakanlık olarak bu konudaki derneklerle kongrelerde yurt dışından gelen paydaşlarla toplantılar yaptıklarını dile getiren Okumuş, toplantılar sonucunda öncelikli olarak 112 acil sağlık ekiplerine ilk müdahale ve doğru uygulamalar konusunda eğitimler vereceklerini söyledi. Okumuş, bir yıl içerisinde hızlı bir şekilde bu eğitimlere başlamış ve büyük bir aşamaya gelmiş olmayı planladıklarını, yanık sonrası hastanın ilk müdahalesinden sonra tedavi göreceği merkeze gidinceye kadar uygun naklinin sağlanmasının da çok önemli olduğunu kaydetti.

#4
Foto - Yanık tedavisinde yeni dönem: Hedef ilk müdahalede hatasız uygulama

“YANIKLARIN BÜYÜK KISMI İHMALLERE BAĞLI” Yanık tedavisinde elde ettikleri başarıyı ilk müdahalede de yakalamak istediklerini belirten Okumuş, "Yanık vakalarında ortaya çıkan komplikasyonların en önemli kısmı, ilk dakikalarda yapılan müdahaleyle alakalı. Eğer doğru müdahale olursa sonuç çok güzel" diye konuştu. Okumuş, yanık vakalarının çok büyük kısmının evde, işte, bulunulan ortamlardaki ihmallere bağlı olduğunu, özellikle çocukların yanığa neden olacak ortamlardan uzak tutulması gerektiğini ifade etti. Ailelerin yanık konusunda bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Okumuş, "Evde özellikle çocuk ve yaşlıların maruz kalabilecekleri, yanığa neden olabilecek her türlü sıcak, kimyasal, elektrik yanıklarına neden olabilecek her türlü sıkıntılı durumu ortadan kaldırmaları gerekiyor. Halkın bu konuda kesinlikle bilinçlenmesi gerekiyor" dedi. Okumuş, özellikle iş yerlerinde, madenlerde, fabrikalarda da yangınlara bağlı önemli yanık vakalarıyla karşılaşıldığını, bu konuda da ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’in rezil zihniyetinin kısa özeti! Mavi Göl’ü çamurla doldurup balıkları katlettiler
Gündem

CHP’in rezil zihniyetinin kısa özeti! Mavi Göl’ü çamurla doldurup balıkları katlettiler

Arnavutköy’de bulunan Bolluca Mavi Göl’de yaşananlar kamuoyunda büyük tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dolgu çalışmaları sonr..
TBMM'de mide bulandıran olay! 3 kişi az önce tutuklandı
Gündem

TBMM'de mide bulandıran olay! 3 kişi az önce tutuklandı

TBMM’de taciz iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı...
Bakan Fidan’dan SDG açıklaması! İsrail vurgusu dikkat çekti
Gündem

Bakan Fidan’dan SDG açıklaması! İsrail vurgusu dikkat çekti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir programda Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak SDG’ye yönelik dikkat çek..
Öz yengesinden Ekrem İmamoğlu’na sert sözler! "Çok büyük yalancı ve sahtekar"
Gündem

Öz yengesinden Ekrem İmamoğlu’na sert sözler! “Çok büyük yalancı ve sahtekar”

Ekrem İmamoğlu’nun öz yengesi olduğu belirtilen kişi, yöneltilen bir soru üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Netanyahu Türkiye'ye karşı harekete geçti: Ama Trump’tan çekiniyor
Gündem

Netanyahu Türkiye'ye karşı harekete geçti: Ama Trump’tan çekiniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Suudi Arabistan'a F-35 satış planı, İsrail'de askeri üstünlüğün kaybedileceği endişesini artırdı. Al ..
Suriye’de ABD askerlerini kim öldürdü? İşte saldırgana dair tüm bilgiler
Gündem

Suriye’de ABD askerlerini kim öldürdü? İşte saldırgana dair tüm bilgiler

Suriye’nin orta kesiminde ABD askerlerini hedef alan saldırıya ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilg..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23