Yanık tedavisinde yeni dönem: Hedef ilk müdahalede hatasız uygulama

“YANIKLARIN BÜYÜK KISMI İHMALLERE BAĞLI” Yanık tedavisinde elde ettikleri başarıyı ilk müdahalede de yakalamak istediklerini belirten Okumuş, "Yanık vakalarında ortaya çıkan komplikasyonların en önemli kısmı, ilk dakikalarda yapılan müdahaleyle alakalı. Eğer doğru müdahale olursa sonuç çok güzel" diye konuştu. Okumuş, yanık vakalarının çok büyük kısmının evde, işte, bulunulan ortamlardaki ihmallere bağlı olduğunu, özellikle çocukların yanığa neden olacak ortamlardan uzak tutulması gerektiğini ifade etti. Ailelerin yanık konusunda bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Okumuş, "Evde özellikle çocuk ve yaşlıların maruz kalabilecekleri, yanığa neden olabilecek her türlü sıcak, kimyasal, elektrik yanıklarına neden olabilecek her türlü sıkıntılı durumu ortadan kaldırmaları gerekiyor. Halkın bu konuda kesinlikle bilinçlenmesi gerekiyor" dedi. Okumuş, özellikle iş yerlerinde, madenlerde, fabrikalarda da yangınlara bağlı önemli yanık vakalarıyla karşılaşıldığını, bu konuda da ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtti.