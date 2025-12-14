  • İSTANBUL
Dünya

Soykırımcı katil İsrail’den alçak suikast: Kassam komutanı Raad Saad’ı hedef alan saldırının görüntüleri yayınlandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Soykırımcı katil İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Gazze şehrinin batı kesimlerinde bir aracı hedef alan İsrail ordusu (IDF), saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Raad Saad'ın da aralarında bulunduğu toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Büyük tepki çeken bu alçak saldırının görüntüleri, İsrail ordusu tarafından yayınlanarak suikastın kasıtlı olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Soykırıma kaldığı yerden devam eden İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durmaksızın devam ediyor. Son günlerde Gazze şehrinin batı kesimlerinde gerçekleştirilen bir hava saldırısında, bir araç hedef alındı ve ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik hava saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Raad Saad'ın öldürüldüğünü açıklarken, saldırıda toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KATİL İSRAİL ORDUSU’NDAN ALÇAK SALDIRI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırının video kaydı yayınlanarak, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Raad Saad'ın öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Saad şöyle tanıtılıp suçlandı:

"Raad Saad... Hamas'ın askeri kanadının Üretim Karargahı Başkanı ve 7 Ekim Katliamı'nın acımasız mimarlarından biri.

- Hamas bünyesinde Operasyonlar Bölümü Başkanlığı dahil olmak üzere bir dizi üst düzey görevde bulundu. Bu görev kapsamında Nukhba Taburlarını kurdu ve 'Eriha Duvarı' planının şekillendirilmesi ve inşasında yer aldı; örgütün Gazze Şehri Tugayı'nı kurdu ve komuta etti; Gazze Şeridi'nde deniz gücünün kurulmasına katkıda bulundu.

- 7 Ekim Katliamı öncesinde Hamas'ın askeri kanadı için tüm silahların üretiminden sorumluydu.

- Son aylarda Hamas'ın askeri kanadının liderliğinde önde gelen bir figürdü ve Hamas terör örgütü tarafından ateşkes anlaşmasının ihlal edilmesinden doğrudan sorumluydu.

- Gazze Şeridi'ndeki hayatta kalan son kıdemli, deneyimli teröristlerden biri ve Hamas'ın askeri kanadı Başkan Yardımcısı Marwan Issa'nın yakın bir ortağıydı."

