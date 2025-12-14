  • İSTANBUL
Gündem 32 CHP’li bu bildiriyi imzalamıştı! ‘Diktatör Özgür’ hepsini kovacak
Gündem

32 CHP’li bu bildiriyi imzalamıştı! ‘Diktatör Özgür’ hepsini kovacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP içinde yeni bir krizin kapıda olduğunu duyurdu. Yarkadaş’ın aktardığına göre, partide görev yapmış 32 eski ilçe başkanı hakkında ihraç süreci başlatılmak isteniyor. Söz konusu isimlerin bu adıma karşı ortak bir tutum aldığı belirtiliyor.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP içindeki çalkantılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş "CHP'nin 32 eski ilçe başkanı, yayınladıkları bildiriden dolayı partiden atılmak isteniyor. İlçe başkanları, partiden atılmalarına yol açan 'Arınalım' başlıklı bildiriyi yeniden yayınlama kararı aldılar ve az önce bu eski ilçe başkanlarından Özgür Erdem'le Mehmet Ali Yüksel bana mesaj yazdılar. Aynı bildiriyi yayınlayarak 'İşte savunmamız budur' cevabını veriyorlar" dedi.

 

İMZA ATANLAR DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

 

İstanbul'da "arınma" bildirisi yayımlayan 30 eski ilçe başkanından Özgür Erdem, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Erdem'e disiplin sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:

Sayın Özgür Erdem 'CHP kirli ilişkilerin, trollerin, şaibeli yapıların sığınağı değildir. Değerlerimizi savunmak için ses yükselten 30 yürekli ilçe başkanını kutluyorum' denilen sosyal medya paylaşımı altında bulunan imzalarınızla ilgili olarak, İl Yönetim Kurulumuzun 09.12.2025 tarihli toplantısında oybirliğiyle alınan 74 sayılı karar gereği Tüzüğümüzün 68/1-b-d maddesine istinaden Tedbirli olarak Kesin İhraç Cezası talebi ile İl Disiplin Kuruluna sevk edildiniz.

 

Konuyla ilgili görüşlerinizi belirtmek üzere İl Disiplin Kurulumuzca davet edileceksiniz.

 

CHP ilçe başkanlarının kaleme alıp imzaladığı bildiride şu ifadeler yer almıştı:

"Partide bir yanlışı, bir eksikliği gördüğünüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Yapılan herhangi bir yanlışa müsamaha göstermek, son derece yanlıştır; mahsuru faydasından büyük olur. Partimiz hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi töhmet ve şaibe iddiaları ile karşı karşıyadır. Partimiz bu iddiaları üzerinde taşımamalı, bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır.Adı yolsuzluk iddiaları ile anılan parti üyelerinin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalıdır. Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır.

