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Aktüel Abbas'tan eski BM Suriye Temsilcisi İbrahimi'in başlattığı "ilhak" karşıtı girişime övgü
Aktüel

Abbas'tan eski BM Suriye Temsilcisi İbrahimi'in başlattığı "ilhak" karşıtı girişime övgü

Yeniakit Publisher
2020-08-29 14:45:48 -
Abbas'tan eski BM Suriye Temsilcisi İbrahimi'in başlattığı "ilhak" karşıtı girişime övgü

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi'nin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı toprakların İsrail'e ilhak edilmesi planına karşı başlattığı girişimini övdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Abbas, eski BM Suriye Özel Temsilcisi İbrahimi ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde İbrahimi'nin girişiminin kendisi ve Filistin halkı tarafından takdir edildiğini belirten Abbas, girişim ve Filistin halkının haklı davasına yönelik destek çabalarından övgüyle söz etti.

Başlattığı girişimle İbrahimi, "İsrail'e yaptırım uygulanması, Filistin halkının meşru mücadele hakkının desteklenmesi, uluslararası sözleşmeler ve yasalarla onaylanmış haklarını elde etmesi ve BM ile BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla desteklenmesini" talep etmişti.

İbrahimi, Filistin televizyonuna cuma günü verdiği röportajda da, başlattığı girişimi imzalayanlar arasında tüm Arap ülkelerinden eski dışişleri bakanları, iki eski cumhurbaşkanı ve tanınmış kişilerin olduğunu söylemişti.

Arap hükümetlerinin çekingen kalmaması ve Filistin halkına karşı dürüst bir duruş sergilemeleri gerektiğini söyleyen İbrahimi, "Filistin davası, bir Arap-İsrail çatışması değil, bir sömürgecilik davasıdır ve Filistin halkı İsrail denen işgalci bir devlet tarafından sömürgeleştirilmiştir." demişti.

BM, Arap Birliği'ne ve diğer uluslararası kuruluşlara teslim edilmesi planlanan ve İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde nüshaları hazırlanan girişim metninde Arap aleminden birçok itibarlı yetkili, hukukçu ve aktivistin imzası bulunuyor.

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