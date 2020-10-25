  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Şas: "Netanyahu-Trump ittifakı felakete yol açacak"
Aktüel

Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Şas: "Netanyahu-Trump ittifakı felakete yol açacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 00:31:15 -
Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Şas: "Netanyahu-Trump ittifakı felakete yol açacak"

KUDÜS (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki çıkar ittifakının felakete yol açacağını söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Sosyalist Enternasyonal Örgütü'nün düzenlediği sanal toplantıya katılan Şas, söz konusu ittifakın tüm barış fırsatlarını yok ettiğini ve bölgedeki istikrarı sarstığını belirtti.

"Netanyahu-Trump arasındaki çıkar ittifakı felakete yol açacak." ifadesini kullanan Şas, barışın tesis edilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ancak Filistin halkının haklarını geri almasıyla mümkün olduğunu, bunun başında da başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının geldiğini kaydetti.

Filistinliler, başta Trump'ın ilan ettiği sözde Yüzyılın Anlaşması Planı olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin topraklarının İsrail'e ilhak edilmesi ve Arap ülkelerinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi gibi bir dizi sorunla karşı karşıya bulunuyor.

- İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale gelmişti.

Trump, önceki gün de Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, İdlib’e asker ve terörist gönderdi
Dünya

İran, İdlib’e asker ve terörist gönderdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile emrindeki terörist gruplar ve Beşşar Esed rejimine bağlı “Şebbiha” isimli milislerden oluşan toplam 168 s..
Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor
Gündem

Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor

Dağlık Karabağ bölgesinde darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan, cepheden kaçan askerlerin yerini doldurmak için uyguladığı yöntem Ankara Büyü..
Harf inkılabı diye tepinenler buna ne diyecek! ‘Şimdi ülkemize dahi vermiyorlar’ 15 liraya satılan bir araba dolusu kitabın içinden bakın ne çıkmış
Gündem

Harf inkılabı diye tepinenler buna ne diyecek! ‘Şimdi ülkemize dahi vermiyorlar’ 15 liraya satılan bir araba dolusu kitabın içinden bakın ne çıkmış

Beyazıt Sahaflar Çarşısı Dernek Başkanı Adil Sarmusak, cumhuriyet döneminde harf inkılabının ardından sahaf kitaplarına yönelik aşırı düşman..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay