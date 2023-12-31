Abbas: Filistin halkının meşru tek temsilcisi biziz!

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas üstü kapalı olarak Hamas'a göndermede bulundu.

Abbas, Filistin halkının tek temsilcisi olduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Filistin halkının tek meşru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü liderliğinde, ne pahasına olursa olsun topraklarımızdan göç etmeyi asla kabul etmeyeceğiz."

Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi’nin bölünmez bir bütün olduğuna vurgu yapan Abbas, İsrail’in Filistin halkına soykırım amaçladığı Gazze’ye yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını ve Gazze’ye insani yardım girişinin hızlandırılması talebinde de bulundu.

Abbas, sözlerinin devamında "Bir karışını dahi bırakmayacağımız Gazze Şeridi, işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçasıdır. Gazze’ye yönelik sorumluluğumuzdan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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