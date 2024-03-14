ABB Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı Yavaş’a miting tırları hazırlıyor! Sadece ses sistemi 50 bin dolar

"Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" diyen Mansur Yavaş yeni bir skandala imza attı.

ABB Başkanı Yavaş, mitinglerde yaptığı açıklamalarda, "Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" diyerek eleştirilerde bulunuyordu. Ancak, Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı’nın Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki bahçesinde çekilen skandal görüntüler, Yavaş'ın bu sözlerinin güvenirliğinin sorgulanmasına neden oldu. Yavaş'ın "Halkın parasını reklama harcamayı zul görüyorum" ifadeleri de kendi üzerindeki çelişkileri artırdı.

Kamu kaynaklarını harcamakta sınırı yok!

Ankara'da işçi haklarını savunan ve iktidara geldikten sonra “Biz geldik onlara ailemiz dedik” ifadelerini kullanan Yavaş’ın, işçilerin emekleri üzerine kurulu olduğu reklam çalışmalarında da sınır tanımamaya başladı. Yavaş'ın bir mitingi için hazırlanan tırların ve ses sistemlerinin kurulumunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı personelinin kullanılması cep telefonu kameralarına yansıdı.



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Yavaş'ın belediye başkanlığı bütçesinin 5 yıllık toplamı 363 milyar TL olmasına rağmen, sadece 18 park yapabilmiş olması da dikkatlerden kaçmıyor. Yaşanan bu skandalın, Ankara Büyükşehir Belediye kaynaklarının nereye harcandığının sorgulanmasına sebep oluyor.

Sadece ses sistemi 50 bin dolar!

Mansur Yavaş'ın seçim tırlarının yapımında kullanılan ses sistemine ayrılan rakamın 50 bin dolar olduğu yani 2 Milyon TL’ye yakın bir rakama tekabül ettiği de belgelerle ortaya çıktı.

Kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılması, seçmende Yavaş’ın güvenirliği ve verdiği sözleri tutma konusundaki endişeleri ise en üst seviyeye çıkardı.

Dorseleri gizlediler!

Skandal olayın gizlenmemesi için dorselerin ortadan kaldırıldığı da belirtiliyor. Bu skandal, Ankara'da siyasi arenada büyük yankı uyandırırken, Yavaş'ın kamu kaynaklarını nasıl kullandığına dair tartışmayı da alevlendireceğe benziyor.