‘Abazayım gel’ yazmıştı! Bu da Japonya'nın Muharrem İnce'si...

Japonya taciz skandalı ile sarsıldı. Japonya'nın Fukui Eyaleti Valisi Tatsuji Sugimoto (63), birden fazla çalışanına cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddialarının ardından istifa kararı aldı. Çalışanlardan birinin taciz şikayetinde bulunmasından 1 ay sonra basın toplantısı düzenleyen Sugimoto, eylemleri nedeniyle "son derece ağır bir sorumluluk" hissettiğini ifade etti. Davranışlarının "kamu güvenini ciddi şekilde zedelediğini" belirterek kamuoyundan özür dileyen Sugimoto, gönderdiği mesajların içeriğine dair detay vermekten kaçındı.

Söz konusu mesajları kötü bir niyetle göndermediğini iddia eden Sugimoto, "Bunları hafif yollu şakalar veya şaka amaçlı sözler sanarak gönderdim. Çalışanların bana karşı nasıl hissettiğini anlayamadım. Bundan dolayı çok pişmanım" savunmasını yaptı.

6 BİN KADINA TEK TEK SORULDU: SENİ DE TACİZ ETTİ Mİ?

Aralık ayında yapılacak eyalet meclisi toplantısına vali sıfatıyla katılmasının uygun olmayacağını belirten ve bu nedenle istifa kararı aldığını söyleyen Sugimoto, yakında resmen istifa edeceğini ve bir sonraki valilik seçimlerine aday olmayacağını aktararak, "Umarım yeni seçilecek vali işleri başarıyla yürütür" dedi.

İlk kez 2019 yılında Fukui Valisi seçilen Sugimoto’nun taciz skandalının ardından başlatılan özel soruşturmada 6 bin eyalet çalışanı kadına Sugimoto tarafından tacize uğrayıp uğramadıkları soruldu. Sonuçların, önümüzdeki yıl kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.