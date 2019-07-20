0553 313 94 23

Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı

21 Temmuz’da Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde yapılacak Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’nın hazırlıkları tamamlandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:48
Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı

21 Temmuz’da Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde yapılacak Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’nın hazırlıkları tamamlandı.


21 Temmuz’da Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde yer alan Mersah’ta (Aba Güreşi özel yarışma alanı) Türkiye şampiyonası yapılacak. Şampiyonaya Türkiye’den yaklaşık 30 şehirden bin 200 sporcu katılacak. Şampiyonanın hazırlıkları ise tamamlandı. Prof. Dr. İbrahim Öztek, Aba Güreşi Federasyonu ikinci başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Asbaşkan Mustafa Karagöl ve Organizasyondan sorumlu Mesut Yılmaz’ın katılımı ile HBB Spor Kompleksi Konferans Salonu’nda antrenör ve hakemlerin de hazır bulunduğu toplantıda geniş çaplı son bilgiler verildi.


Öztek, bazı İller’den dört beş takımla gelmek isteyen kulüplerin olduğunu belirterek, “Ancak fazla takımla gelmek isteyenlere üç takımdan fazla gelemezsiniz dedik. Ama o takımlarımızı dışarıda bırakmamak için, ilçelerden gelmelerini istedik. Güreş Federasyonu’ndan da 2 kişi gelecek. Burada bir maden var ve bu madeni buradaki aba güreşi sevdalıları oluşturuyor. Aba güreşi fırtına gibi her tarafa güzel etki yapıyor. Herkesin olduğu gibi Amerika’nın da dikkatini çekmiş ve gelmek istiyorlar” dedi.


Öztek, daha sonra katılımcılara kurallar ile ilgili bilgiler verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un ekibinden bir kişiye soruşturma
    1. Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un..
    2. Galatasaray'ın Avusturya kampı
    3. Elazığ'da baraj gölünde bir çocuk..
    4. Karaman’da iki arkadaş arasında kavga:..
    5. Ordu Valisi Yavuz, Kıbrıs şehidinin..
    6. KKTC’de Mehteran coşkusu
    7. Başkan Özacar’dan Nijerya’da kaçırılan..
    8. Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
    9. Takla atan otomobil su kanalına düştü:..
    10. Küçükçekmece Gölü’ne giren bir kişinin..
    11. Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait..
    12. İran Cezayir'e ait petrol tankerini..
    13. Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik..
    14. Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek..
    15. Çan Belediyesi 8. Yağlı Pehlivan..
    16. Geleneksel Gölköy Şenlikleri
    17. Bahçeli'den bomba çıkış: AB ile yol..
    18. Kurbanın Sırrı
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. Ilgın Kaplıca Kupası bisiklet..
    21. Emniyet Genel Müdürlüğünde devir..
    22. Erdoğan'dan şehit çocukların babasına..
    23. Emniyet Genel Müdürü Aktaş görevi..
    24. Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası..
    25. ABD sıcaktan kavruluyor, New York’ta..
    26. Cezaevinden çıktı, yine hırsızlık yaptı
    27. Kocaeli’deki kadın cinayetinde 2..
    28. Bakanlar Soylu ve Pakdemirli gençlerle..
    29. Erzurum’da “ 2.Türk Oyunları..
    30. British Airways, Kahire'ye uçuşları..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti