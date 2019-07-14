Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası hazırlıkları sürüyor

20-21 Temmuz’da Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde yapılacak Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’nın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

20-21 Temmuz’da Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde yer alan Mersah’ta (Aba Güreşi özel yarışma alanı) Türkiye şampiyonası yapılacak. Şampiyonaya yaklaşık 50 ülkeden bin 200 sporcu katılacak. Şampiyonanın hazırlıkları ise büyük bir ciddiyet ve hızla sürüyor.

Bu şampiyona ile dünyanın değişik yörelerinden katılan sporcu gençler, sportif ve kültürel anlamda değerli birikimlerini paylaşarak, gelecek için dostça ve kardeşçe ilişkilerin temelini atma fırsat ve imkanını bulacak.