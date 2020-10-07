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Avrupa AB yeni Göç ve iltica Paktını açıkladı
Avrupa

AB yeni Göç ve iltica Paktını açıkladı

Uzun zamandır beklenen ve daha önce birçok kez ertelenen 'Avrupa Birliği Göç ve iltica Paktını' Avrupa Komisyonu en sonunda açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 21:30:00 -
AB yeni Göç ve iltica Paktını açıkladı

Söz konusu reform üye ülkeler arasında 'zorunlu dayanışma mekanizması' oluşturulmasını amaçlıyor.

AB'nin yasa dışı göçmenlerin ülkelerine geri dönüşleri konusunda Avrupa Komisyonu'nun İç İşlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, daha etkili olmayı amaçladıklarını belirtti.

Geri dönüşlere daha fazla odaklanmaları gerektiğini söyleyen Johansson, Bugün sunulan pakette geri dönüşler konusunda birçok yeni inisiyatifler olduğunu ifade etti. Daha sonra Ylva Johansson üçüncüülkeler ile anlaşmalar büyük önem taşıdığını vebunun bir öncelik olacağını dile getirdi.

Caritas Avrupa Genel Sekreteri Maria Nyman da yeni göç ve iltica paktının geri dönüşleri hızlandıracağını açıkladı.

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