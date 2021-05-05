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Ekonomi AB, yabancı sermayenin Avrupa firmalarını satın almasını engellemek için harekete geçti
Ekonomi

AB, yabancı sermayenin Avrupa firmalarını satın almasını engellemek için harekete geçti

Avrupa Birliği (AB), ülkesinden devlet desteği alan yabancı şirketlerin Avrupa firmalarını satın almalarını ve büyük ölçekli kamu ihalelerine katılmalarını engellemeye hazırlanıyor. Öte yandan Türkiye'de de

Yeniakit Publisher
2021-05-05 17:20:00 -
AB, yabancı sermayenin Avrupa firmalarını satın almasını engellemek için harekete geçti

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, yabancı şirketlere sağlanan sübvansiyonların Tek Pazar'da neden olduğu piyasa aksaklıklarını gidermeye yönelik yeni bir düzenleme hazırladıklarını söyledi.

Avrupa'nın ticaret ve yatırım açısından çok güçlü konumunda olduğunu ifade eden Vestager, 2019 yılında Avrupa'ya 7 trilyon avrodan fazla doğrudan yatırım gerçekleştirildiğini anlattı.

"Adil rekabete zarar verilmesini engellemeyi amaçlıyoruz"

Vestager, açık bir yatırım ortamının inovasyona ve istihdama destek sağladığına işaret ederek, "Açıklık, adil olmayı da gerektirir. Evinizi bir misafire açtığınızda misafirin eşya ve mobilyalarınıza saygı göstermesini beklersiniz. Bu durum Tek Pazar için de aynı biçimde geçerlidir." diye konuştu.

Hazırladıkları düzenlemenin yabancı bir devlet tarafından desteklenen firmaların adil rekabete zarar vermesini engellemeyi amaçladığına dikkati çeken Vestager, "Avrupa'da faaliyet gösteren şirketler evimizin kurallarına uymalı." ifadesini kullandı.

"Sübvansiyonlar en iyi firmaları piyasa dışına itiyor"

Vestager, adil rekabete zarar verecek sübvansiyonlara izin vermeyeceklerini belirterek, "Şimdiye kadar şirketler yabancı desteklerle Avrupa'daki işletmeleri alabiliyordu. Bazıları, yabancılardan aldıkları mali destekle kamu ihalelerinde rakiplerinden daha düşük fiyatlar teklif edebiliyordu. Bu, benzer sübvansiyonlar almayan firmalar, işçiler ve tüketiciler açısından adil bir durum değildir. Sübvansiyonlar en iyi firmaları piyasa dışına itiyor ve bunun durması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Satın almaları önlenecek

Yeni düzenleme ile yabancı ülkelerden destek alan firmaların Avrupa firmalarını satın almalarının önleneceğini vurgulayan Vestager, büyük ölçekli kamu ihalelerine katılan firmaların da aldıkları desteklemeleri açıklamaları gerekeceğini, kriterlere uymayanların ihaleleri alamayacağını anlattı.

Vestager, AB Komisyonu olarak Avrupa'da yabancı destek alan firmaları inceleme yetkisi alacaklarını belirterek, gerektiğinde bu firmaları denetime tabi tutacaklarını ve bu desteğin adil rekabete zarar verip vermediğini belirleyeceklerini ifade etti.

Kritik alandaki kamu ihalelerini özellikle inceleyecekler

Öncelikle 500 milyon avronun üzerinde ciroya sahip şirket alımları, 50 milyon avronun üzerinde yabancı mali destek alan firmalar, 250 milyon avronun üzerindeki ulaşım ve telekomünikasyon gibi alanlardaki kamu ihalelerine katılanları inceleyeceklerini ifade eden Vestager, AB Komisyonu'nun gerek görmesi halinde daha farklı ve küçük ölçekli piyasa durumlarını da denetleyeceğini anlattı.

Kurallara uymayanlara ceza gelecek

Vestager, söz konusu kurallara uymayan firmalardan aldıkları sübvansiyonları iade etmelerini isteyeceklerini belirterek, kural ihlalini sürdüren firmalara küresel cirolarının yüzde 10'una varan oranda para cezası uygulayabileceklerini vurguladı.

Söz konusu düzenleme teklifinin yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

Çin şirketlerine yönelik bir düzenleme

Düzenlemenin özellikle Avrupa'da aktif faaliyet gösteren Çin şirketlerini hedef aldığı düşünülüyor.

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