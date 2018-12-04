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AB vize ücretleri ne kadar?

Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edecek olan vatandaşları yakından ilgilendiren karar Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi’nden geldi. 15’e karşı 27 oyla kabul edilen tasarıya göre, AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret 80 euroya yükseltildi.

04 Aralık 2018 Salı 09:07
AB vize ücretleri ne kadar?

Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edecek olan vatandaşları yakından ilgilendiren karar Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi’nden geldi. 15’e karşı 27 oyla kabul edilen tasarıya göre, AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret 80 euroya yükseltildi.

Brüksel'de toplanan Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi Avrupa Birliği vize kurallarının güncellenmesini görüştü. Komite, uygulanan vize ücretlerinin artırılmasını içeren yasa tasarısını onayladı. Brüksel'de bir araya gelen AP Sivil Özgürlükler Komitesi, AB vize kurallarının güncellenmesini görüştü. Toplantı sonunda yapılan oylamada, komite üyeleri 15'e karşı 27 oyla vize kurallarını değiştirmeye yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulanmakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 euroluk ücret 80 euroya çıkartılacak. Seyahatten 9 ay öncesine kadar vize başvurusu yapılabilecek. Vize başvurusu sırasında seyahat dönemine ilişkin sağlık sigortası talep edilmeyecek. Düzenlemenin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanması ve AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:07
  1. ab vize ücretleri
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