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AB ve Katar'dan Diyarbakır açıklaması

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen 7 vatandaşımızın şehit olduğu hain saldırıya ilişkin Avrupa Birliği ve Katar'dan Türkiye'ye destek mesajları geldi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:37
AB ve Katar'dan Diyarbakır açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 7 sivilin şehit olmasına yol açan saldırıyı kınadı. AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan saldırıyı kınıyor, saldırıda 7 sivilin hayatını kaybetmesi ve 10 kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyuyoruz" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

Katar'dan da açıklama geldi

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı şiddetle kınanarak, Katar'ın terör ve şiddet karşıtı değişmez tutumuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, saldırıda şehit olanların yakınlarına, Türk yönetimi ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Diyarbakır'daki saldırı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi ağır yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:37
  1. Diyarbakır
  2. Katar
  3. Avrupa Birliği
  4. Türkiye

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