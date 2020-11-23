  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Aktüel

AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 20:41:08 -
AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

ANKARA (AA) - Ankara'daki Avrupa Birliği (AB) ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, İrini Operasyonu'nun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara'daki AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı'nın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından Bakanlığına çağırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Operasyonu'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde saatlerce aramıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin kan donduran Bylock yazışmaları ortaya çıktı
Gündem

Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin kan donduran Bylock yazışmaları ortaya çıktı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonucu 5 kişinin vefat ett..
İsrail radyosu gizli görüşmeyi servis etti: Selman ile...
Dünya

İsrail radyosu gizli görüşmeyi servis etti: Selman ile...

İsrail ordu radyosu, ABD ile Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilen gizli görüşmeyi dünyaya duyurdu. Görüşmeye katılan bir diğer isim gün..
Asıl amaç bu! Türkiye’den S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Asıl amaç bu! Türkiye’den S-400 ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 ve F-35 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hulusi Akar, ‘Bu konuda niyetimizin yalnızca 83 mil..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay