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Ekonomi AB üyesi ülkeden Türkiye'ye turist akını!
Ekonomi

AB üyesi ülkeden Türkiye'ye turist akını!

Türkiye ve AB üyesi Bulgaristan'ın aldığı 'aşı kararının' ardından Edirne'deki Ulus Pazar'ına turist akını devam ediyor. Esnafın yüzünü güldüren turist akını, ekonomiyi canlandırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 18:51:00 - 2021-08-13 18:54:00
AB üyesi ülkeden Türkiye'ye turist akını!

AB üyesi Bulgaristan'dan gelen turistler Edirne’de Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na yoğun ilgi gösteriyor. Esnafın da yüzünü güldüren turist akını ekonomiyi canlandırıyor.

Edirne’de gıdadan tekstile birçok ürünlerin bulunduğu Ulus Pazarı'nda Bulgar turistler ile gurbetçilerin yoğunluğu yaşandı. Çevre illerden, Yunanistan’dan, Bulgaristan’dan ve gurbetçilerin uğrak noktası olan Ulus Pazar’ı en yoğun günlerinden birini yaşadı.

"Her fırsatta geliyoruz. Sağ olsun Türkiye"

Bütün alışverişini yapmak için Bulgaristan’dan gelen Nikola Candua çok poşet ile evine döndüğünü belirterek “Boş geliyoruz, dolu gidiyoruz. Her fırsatta geliyoruz. Sağ olsun Türkiye” dedi.

Her hafta kurulan Ulus Pazar’ında yoğunluğun yaşandığını dile getiren pazarcı esnafı “Bulgar kardeşlerimizin ekonomisi bize göre düzgün galiba paraları daha değerli olduğu için buradan gelip alışverişlerini yapıyorlar. Gelen turist vatandaşlarımız genellikle gıdaya daha ağırlık veriyorlar. Yaptığımız satışların yüzde ellisi Bulgar ve diğer turistlerden” ifadelerini kullandı.

Diğer haftalara nazaran daha kalabalık olduğunu vurgulayan Hatice Candinç turistlerin ekonomiye katkıda bulunduğunu söyledi.

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