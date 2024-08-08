AB üyesi komşu ülkede LGBT propagandası yasaklandı
Bulgaristan Parlamentosu, okullarda LGBT propagandasını yasakladı.
Bulgaristan Parlamentosu, okullarda LGBT propagandasını yasakladı.
LGBT dayatmasına tepkiler çığ gibi büyürken, aile kurumunu hedef alan küresel sapkınlık haline gelen LGBT'ye karşı tüm dünya harekete geçti.
Ahlaksız faaliyetlerine kılıf olarak ''tercih'' açıklaması yapan ve her fırsatta özgürlük çağrılarında bulunan LGBT destekçileri, aile kavramını yok etmeye çalışırken, dünya ülkeleri birer birer rest çekerek, yozlaşmış Batı'nın çirkin dayatmasına "dur" diyor.
LGBT dayatmasına "dur" diyen ülkelerden biri de Bulgaristan oldu.
Bulgaristan Parlamentosu'nda okullarda LGBT propagandasını yasaklamayı öngören karar, 135 oyla kabul edildi.
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Daily Ummah