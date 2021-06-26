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Ekonomi AB üyesi Bulgaristan'dan Edirne'ye turist akını!
Ekonomi

AB üyesi Bulgaristan'dan Edirne'ye turist akını!

Türkiye ve AB üyesi Bulgaristan'ın aldığı 'aşı kararının' ardından Edirne'ye çok sayıda turist gelmeye başladı. Esnafın yüzünü güldüren turist akını, ekonomiyi canlandırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 17:39:00 - 2021-06-26 17:55:34

yeniakit.com.tr

AB üyesi Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen turist sayısında her geçen gün artış yaşanıyor.

Yurtiçi üretimin arttığı, dışa bağımlılığın azaldığı Türkiye pazarı, Bulgaristan vatandaşlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

Türkiye ve Bulgaristan arasında alınan karara göre; aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf tutuluyor.

Bulgaristan'dan Edirne'ye turist akını

İki ülke arasında alınan bu kararın ardından Bulgaristan’dan Edirne’ye turist yağmaya başladı.

İhtiyaçlarını Edirne’deki Ulus pazarından karşılayan Bulgarlar, ekonomiye katkıda bulunarak esnafın yüzünü güldürüyor.

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