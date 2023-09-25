AB ülkesi üyelerinden yetkili ismi konuştu: Bir kez daha Çin'e rekabet tepkisi çıkışı! Net mesaj!

Avrupa Birliği, Çin'e karşı adil rekabeti tesis etmede daha iddialı olacağını vurguladı.

Avrupa Birliği'nin Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis, Çin ziyareti sırasında bir üniversitede yaptığı konuşmada "AB rekabeti hoş karşılıyor. Rekabet şirketlerimizi güçlendiriyor, daha yenilikçi yapıyor. Öte yandan rekabet adil olmalı. Haksız rekabete karşı hakkımızı daha fazla savunacağız" açıklamasını yaptı.

Dombrovskis'in ziyareti AB ve Çin'in başta elektrikli otomobiller olmak üzere ticaret gerginliği yaşadığı bir döneme denk geldi. AB, bu ay Çin elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması açarken, Çin bu hamleyi "açık bir korumacılık" olarak yorumlamıştı. Elektrikli araçlar konusunun Dombrovskis'in Çin gezisi sırasında gündeminde yer alması bekleniyor.

Öte yandan, Çin Ticaret Bakanlığı, soruşturmayı "açık bir korumacılık eylemi" olarak eleştirmişti.

“Ekonomik güvenliğe yaklaşımımız orantılı ve kesindir”

AB'nin planlarına aşina olan kaynaklara göre, Dombrovskis'in Pekin'e, ilişkileri yeniden kurmak için somut anlaşmalara ihtiyaç olduğunu söylemesi ve AB'nin risk azaltma stratejisinin korumacı olmadığını savunması bekleniyor.

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Dombrovskis'in hazırlanan konuşmasında ayrıca, "Ekonomik güvenliğe yaklaşımımız orantılı ve kesindir; eylemimiz tamamen riske dayalı olacaktır. Bu nedenle riskten arındırma, açıklığımızı zayıflatmak değil, korumak için bir stratejidir.” ifadelerinin de yer alacağı belirtildi.