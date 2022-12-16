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Dünya AB ülkesi, Ukraynalılardan barınma ücreti alacak
Dünya

AB ülkesi, Ukraynalılardan barınma ücreti alacak

Savaşın acı yüzüyle karşılaşan Ukrayna halkı kendi ülkelerinden komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Bu ülkelerden biri olan ve 1.5 milyon Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapan Polonya, Ukraynalı mültecilerden barınma ücreti alacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 00:36:00 - 2022-12-16 00:39:53
AB ülkesi, Ukraynalılardan barınma ücreti alacak

Polonya parlamentosu, Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik öneren tasarıyı kabul ederek, Ukraynalılardan barınma ücreti alınmasını içeren yasayı onayladı.

Şubat ayında başlayan Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etti.

Bu göçte ukraynalıların büyük bir kısmı Polonya'ya sığındı.

Bu kapsamda Polonya'da tartışma konusu olan Ukraynalıların ülkede barınmasına iliişkin yasada değişikliğe gidildi.

Polonya Bakanlar Kurulu'nun, Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanlığı tarafından hazırlanan Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik yapılmasını içeren tasarıyı kabul etmesinin ardından Polonya Parlamentosu'ndan da onay geldi.

Ukraynalılar için Polonya'da barınma tarifesi

Savaş mültecilerine ödenen mali yardım sisteminin sıkılaştırılmasını ve toplu barınma yerlerindeki yaşam maliyetlerinin bir kısmının mülteciler tarafından ödenmesini içeren söz konusu yasaya göre Polonya'da 120 günden fazla kalacak her Ukraynalı mülteci, günlük 40 zlotiyi (8 euro) geçmemek suretiyle kendisi için yapılan masrafların yüzde 50'sini kendisi karşılayacak.

İkamet süresinin 180 günü aşması durumunda ise Ukraynalı mülteciler günlük 60 zlotiyi (13 euro) geçmemek kaydıyla söz konusu masrafların yüzde 75'ini kendi ceplerinden ödeyecek.

Dezavantajlılar mahrum muaf tutuldu

Engelliler, çocuklar, emekliler, hamileler, 12 yaş altında çocuğu bulunanlar, 3 çocuk sahibi aileler ile maddi açıdan zor durumda olan mülteciler söz konusu barınma ücretinden muaf tutulacak.

Yine yasaya göre Ukraynalı mültecinin Polonya'dan ayrılması durumunda kendisine yapılan yardımlar dondurulacak, ülke dışında 30 günden fazla kalması durumunda ise oturum hakkını ve almakta olduğu yardımları kaybedecek. Yasa, Senato ve Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından 1 Mart 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Polonya'da 1,5 milyon Ukraynalı yaşıyor

Polonya'ya Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana 8 milyon Ukraynalı mülteci giriş yaptı. Bunların büyük kısmı ya ülkelerine geri döndü ya da Batı Avrupa ülkelerine sığındı.

Polonya topraklarında şu anda yaklaşık 1,5 milyon Ukraynalının yaşadığı belirtiliyor.

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