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Dünya AB ülkelerinden beklenmeyen Rusya kararı
Dünya

AB ülkelerinden beklenmeyen Rusya kararı

AB ülkeleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 01:32:00 -
AB ülkelerinden beklenmeyen Rusya kararı

AB ülkeleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılmasında anlaştı.

 

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