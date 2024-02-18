  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Korkutan gemi Türkiye sularına yaklaştı! Uzman isim uyardı: O gemide HAARP silahı var, 5 ilimize dikkat

Çin'den Almanya'da barış çağrısı

ABD yönetiminden İsrail'e destek: Milyon dolar değerinde bomba gönderme planı! İş birliği görüşmeleri

MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu!

Türkiye düşük maliyetli füze yapıyor! Dünya satın almak için peşinden koşacak, ismi belli oldu

Filipinler'de hayrete düşüren olay! Milyonlarca balık kıyıya vurdu! Kötü haber: Uzmanlar değerlendirdi

Cem Küçük'ten yetkililere çok kritik uyarı: Bir tane bile polis, savcı olmamalı! Tekrar tekrar incelenmelidir

Hakan Bayrakçı'dan olay yerel seçim açıklaması: Allah Allah, hayret dediğim bir sonuç var, onu sizinle paylaşayım

Zelenskiy: Hedefimiz NATO'ya üye olmak deyip uzun menzilli silahlar yok dedi! Yanıtları gündem oldu

Tersine göç hızlandı! İstanbul resmen taşınıyor! O bölgelerin fiyatları uçtu!
Otomotiv AB ülkelerinde elektrikli araçların satışına ilişkin verileri sıralandı: 10,5 milyon! Yine pazar payı dizeli geçti
Otomotiv

AB ülkelerinde elektrikli araçların satışına ilişkin verileri sıralandı: 10,5 milyon! Yine pazar payı dizeli geçti

Yeniakit Publisher
2024-02-18 00:30:00 - 2024-02-18 01:32:14
AB ülkelerinde elektrikli araçların satışına ilişkin verileri sıralandı: 10,5 milyon! Yine pazar payı dizeli geçti

Avrupa Birliği’nde (AB) geçen yıl toplam otomobil satışları 10,5 milyona ulaşırken, elektrikli otomobillerin pazar payı 1,5 milyon satışla yüzde 14,6’ya yükseldi.

Avrupa Birliği’nde (AB) geçen yıl toplam otomobil satışları 10,5 milyona ulaşırken, elektrikli otomobillerin pazar payı 1,5 milyon satışla yüzde 14,6’ya yükseldi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB otomobil pazarı, 2022 yılına kıyasla geçen yıl yüzde 13,9’luk büyüme kaydederek yılı 10,5 milyon satışla tamamladı.

Geçen yıl Macaristan hariç tüm AB pazarları genişlerken birçok ülkede çift haneli büyüme rakamları kaydedildi.

AA’nın ACEA’dan derlediği bilgilere göre, AB’de benzinli otomobiller 2023 yılında yüzde 35,3’lük pazar payıyla liderliğini korumasına rağmen 2022’deki yüzde 36,4’lük pazar payına kıyasla hafif bir düşüş kaydetti.

2023 yılında dizel otomobil satışları ise 1,4 milyon adede ulaştı ve pazar payı 2022’deki yüzde 16,4’ten yüzde 13,6’ya geriledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AB’de hibrit otomobil satışları ise 2022’ye kıyasla yüzde 29,5 artışla 2,7 milyon adede ulaştı. Böylece hibrit otomobiller toplam otomobil pazarının dörtte birini oluşturdu.

Elektrikli otomobiller üçüncü en popüler seçenek

Tam elektrikli otomobil satışlarına bakıldığında ise elektrikli otomobiller, 2023’te üçüncü en popüler seçenek haline geldi. Elektrikli otomobil satışları 2022’ye kıyasla yüzde 37 artarak, 1,5 milyon satışa ulaştı. Tam elektrikli otomobillerin payı da yüzde 14,6 ile yüzde 13,6 seviyesinde sabit kalan dizeli geride bıraktı.

Benzinli otomobiller yüzde 35,3’le liderliğini korurken, hibrit otomobiller yüzde 25,8 pazar payıyla ikinci sırayı aldı.

AB’de 2024’te otomobil satışlarının yüzde 2,5 artışla, 10,7 milyon adede ulaşacağı ön görülüyor. Toplam satışların yaklaşık yüzde 20’sinin, yani iki milyondan fazlasının, elektrikli olması bekleniyor.

En çok satılan markalar

AB ülkelerinde 2023 yılındaki otomobil satışlarında Volkswagen Grubu 3 milyon 324 bin 705 adetle ilk sırayı aldı. Şirketin piyasadaki toplam payı yüzde 25,9’u buldu. Onu en yakın 2 milyon 128 bin 625 adetle Stellantis Grubu izledi. Bu grubun pazar payı yüzde 18,2 seviyesinde kaydedildi. Renault Grubu ise 1 milyon 242 bin 293 adet otomobil satışıyla yüzde 9,7 paya ulaştı.

Marka bazlı ele alındığında geçen yıl AB’de satış lideri marka 1 milyon 357 bin 139 adetle Alman otomobil üreticisi Volkswagen oldu. Toyota, 828 bin 484 satışla ikinci, 733 bin 176 satışla Audi üçüncü oldu. Ardından 728 bin 991 satışla BMW ve 682 bin 498 adetle de Mercedes sıralandı.

Geçen yıl Tesla’nın AB’deki satışları ise 366 bin 326 seviyesinde kayıtlara geçti.

Elektrikli otomobil satışlarında Tesla, Volkswagen ve Renault markaları en önemli markalar olarak öne çıkıyor.

Otomobil satın almak için rehber: nelere dikkat edilmeli? Kritik bilgiler: seçim için okuyanlar öğrendiler
Otomobil satın almak için rehber: nelere dikkat edilmeli? Kritik bilgiler: seçim için okuyanlar öğrendiler

Otomotiv

Otomobil satın almak için rehber: nelere dikkat edilmeli? Kritik bilgiler: seçim için okuyanlar öğrendiler

ABD'de haksız yere 6 yıl hapis yattı! O isme: bakın ne kadar tazminat ödenecek! Rakam belli oldu
ABD'de haksız yere 6 yıl hapis yattı! O isme: bakın ne kadar tazminat ödenecek! Rakam belli oldu

Aktüel

ABD'de haksız yere 6 yıl hapis yattı! O isme: bakın ne kadar tazminat ödenecek! Rakam belli oldu

Otelcilik devi markasını Türkiye’ye getirmeyi planlıyor: yetkililer arama trafiğini sürdürüyor!
Otelcilik devi markasını Türkiye’ye getirmeyi planlıyor: yetkililer arama trafiğini sürdürüyor!

Ekonomi

Otelcilik devi markasını Türkiye’ye getirmeyi planlıyor: yetkililer arama trafiğini sürdürüyor!

Meteoroloji'den uyarı çağırısı: bahar havası gitti, kar yağışı geliyor, tedbirinizi alın!
Meteoroloji'den uyarı çağırısı: bahar havası gitti, kar yağışı geliyor, tedbirinizi alın!

Yaşam

Meteoroloji'den uyarı çağırısı: bahar havası gitti, kar yağışı geliyor, tedbirinizi alın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23