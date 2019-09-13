AB ülkeleri Netanyahu’nun 'ilhak' vaadinden endişe duyduklarını belirtti Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Batı Şeria, Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamadan derin endişe duyduklarını belirtti.

Avrupa Birliği’nin (AB) 5 önde gelen üye ülkesi; Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine ilişkin ortak açıklama yaptı. Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Batı Şeria, özellikle Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor. Bu açıklama gerçekleşirse, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal edecektir." ifadeleri kullanıldı. Beş ülkenin, taraflardan, 1967 sınırlarına göre iki devletli çözüm ihtimalini tehlikeye sokan uluslararası hukuka aykırı hareketlerden uzak durmalarını istemeyi devam edeceği belirtilen açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, İsrail’in güvenlik hakkını tanıyor ve Gazze’den İsrail’e yönelik son saldırıları şiddetle kınıyor." ifadelerine de yer verildi.











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