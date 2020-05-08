AB, Trablus’un farklı bölgelerine düzenlenen roketli saldırıyı şiddetle kınadı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), başkent Trablus’un farklı bölgelerine düzenlenen roketli saldırıyı sert şekilde kınadı.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Trablus'ta sivillere karşı ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu kabul edilemez. Anladığımız kadarıyla İtalyan Büyükelçiliğine yakın bir alana da saldırı düzenlenmiş. İtalyan ortaklarımızla dayanışmamızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'da sivillere karşı yapılacak herhangi bir saldırının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirten Stano, "Dünkü saldırı, tüm tarafların ateşkese uyması ve siyasi müzakerelere yeniden başlaması gerektiğini göstermiştir." dedi.

- 1'i sivil 3 kişi hayatını kaybetmişti

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler tarafından fırlatılan roketlerin Trablus Limanı, Mitiga Havalimanı ve sahil yoluna düştüğü, biri sivil üç kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale de "Hafter milislerinin, İtalya ve Türkiye büyükelçilerinin rezidanslarının yakınındaki sahil yoluna roketli saldırıda bulunmasının uluslararası kanunlara aykırı olduğunu" belirtmişti.