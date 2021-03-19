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Gündem AB, TPAO yöneticilerine yönelik yaptırım kararını askıya aldı
Gündem

AB, TPAO yöneticilerine yönelik yaptırım kararını askıya aldı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı üst düzey yöneticilerine yönelik yaptırım uygulama kararını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 09:11:00 -
AB, TPAO yöneticilerine yönelik yaptırım kararını askıya aldı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı doğalgaz arama faaliyetlerine tepki göstermiş, 2020 Şubat ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Başkan Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın da dahil olmak üzere 2 TPAO yöneticisini kara listeye almıştı. AB, daha sonra ise TPAO Başkanı Melih Han Bilgin ve birçok şirket yetkilisini daha kara listeye almaya hazırlandığını bildirmiş, söz konusu yetkililere seyahat yasağı getirilmesi ve varlıkların dondurulmasını da teklif etmişti.

AB'li diplomatlar tarafından yapılan açıklamada, AB'nin TPAO üst düzey yöneticilerine yönelik yaptırım kararını askıya aldığı belirtildi. Çalışmanın asla gerçekten başarılı olmadığını ve diplomatik yola öncelik verildiğini kaydeden diplomatlar, "Türk bireylerin ek kara listeye alınmasıyla ilgili çalışmalar durdu ve artık ekonomik yaptırımlardan söz etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Avrupalı ve ABD'li diplomatlar, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Brüksel'i, NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olan Türkiye'nin uzlaşmaya daha istekli göründüğü bir zamanda yaptırım uygulamamaya çağırdığını belirtti. Diplomatlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında 9 Ocak'taki bir video konferansın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yüz yüze görüşmelerinin Türkiye'nin diplomasi değişimine işaret ettiğini kaydetti.

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